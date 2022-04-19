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Ярмарка для дачников и садоводов пройдет у пензенского «Коллажа» 30 апреля

12:45 | 19.04.2022 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Ярмарка для дачников и садоводов будет организована в рамках фестиваля «АгроFest» вблизи торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе в субботу, 30 апреля.

Ярмарка для дачников и садоводов пройдет у пензенского «Коллажа» 30 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, местные товаропроизводители предложат горожанам в широком ассортименте саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду для выращивания овощей, цветы.

Также будет организована продажа средств ухода за растениями, инвентаря для дачных работ, предметов бытового и хозяйственного назначения, садовой мебели.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур и мастер-классы.

Ожидается, что работа фестиваля «АгроFest», который состоится в Пензе в четвертый раз, будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, проведением конкурсов и викторин.

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