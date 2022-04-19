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В Пензенской области завершен отборочный этап всероссийского конкурса «Мастер года»

13:13 | 19.04.2022 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Отборочный этап всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» завершен в Пензенской области.

В Пензенской области завершен отборочный этап всероссийского конкурса «Мастер года»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, всего было подано 18 заявок.

По результатам их рассмотрения комиссией утверждены десять претендентов на участие во втором — региональном — этапе конкурса. В их числе — Сабина Сагандыкова, Ольга Кузнецова, Ирина Чупрунова, Елена Иванушкина, Татьяна Маренникова, Татьяна Бачурина, Светлана Роговская, Константин Клюев, Гюзель Аблязова и Вера Одинокова.

Им предстоит пройти два конкурсных испытания: «Я — мастер» и «Мастер-класс». Первое предполагает публичное монологическое выступление конкурсанта в формате видеозаписи. В ходе второго претенденты должны провести учебное занятие с группой обучающихся.

По итогам регионального этапа комиссия отберет одного участника, который представит Пензенскую область на третьем — заключительном — этапе всероссийского конкурса «Мастер года».

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