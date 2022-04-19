Пензенские школьники стали участниками всероссийского экологического квиза МТС Общество

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Более 50 учеников младших классов общеобразовательной школы №68 города Пензы приняли участие во всероссийском экологическом квизе, который прошел в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М» одновременно в разных регионах России.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Поволжье

Как сообщает пресс-служба оператора, вместе с пензенскими школьниками в знании экологических привычек и принципов сохранения природы в компании анимационных персонажей из мультсериала «Фиксики» состязались команды из Москвы, Перми, Астрахани, Челябинска, Ставрополя, Орла и других городов.

Всего во всероссийском квизе, который проходил в формате развлекательно-обучающей викторины, приняли участие более 1 тыс. школьников. В число победителей вошли команды, правильно ответившие на вопросы в максимально короткое время. Все участники мероприятия были отмечены дипломами и памятными призами.

В настоящее время на сайте проекта « Поколение М » объявлен конкурс на экологическую тематику для детей от 6 до 10 лет. Для участия в нем нужно нарисовать комикс на тему сохранения природы или сделать своими руками что-нибудь полезное из предметов, бывших в употреблении. Фотографии работ необходимо загрузить на портал до 31 мая.

В помощь юным экохудожникам на сайте размещены мастер-классы профессора Чудакова из «Фиксиков». Авторы лучших работ получат ценные призы от «Поколения М», а также возможность поехать в Москву и посетить анимационную студию, где создают мультсериал.

«Фиксики всегда на стороне экологии и разумного потребления. Вместе с «Поколением М» мы создали серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, которые рассказывают о заботливом отношении к природе в повседневных ситуациях. Дети узнают о разумном потреблении, научатся экономить электроэнергию, правильно вести себя в дикой природе и многому другому. Необходимо формировать экокультуру с самого раннего возраста, дети должны находиться в окружении, где демонстрируется уважение к природе и рациональность использования ресурсов. Это залог осознанного общества», — прокомментировала продюсер сериала «Фиксики» Оксана Гукасян.

По мнению руководителя центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, возраст 8–9 лет является подходящим для того, чтобы серьезно говорить об экологии.

«Ребята уже понимают, что такое хорошо и что такое плохо. При этом их привычки только формируются, и это отличная возможность сделать заботу об окружающей среде частью своего образа жизни. Ведь порой достаточно знать, какой вред природе может нанести брошенная в лесу батарейка, чтобы больше никогда не мусорить», — сказала она.