Мельниченко и Галкин обсудили реализацию совместных мероприятий по противодействию коррупции Общество

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Галкин обсудили реализацию совместных мероприятий по противодействию коррупции в ходе рабочей встречи, которая состоялась в региональном правительстве во вторник, 19 апреля.

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Обращаясь к руководителю субъекта федерации, Алексей Галкин поблагодарил его от имени полпреда Игоря Комарова за всестороннее содействие в работе антикоррупционной направленности.

Он отметил также, что взаимодействие в рамках борьбы с коррупционными проявлениями строится на принципах открытости и доверия.

«Проверка должна закончиться в июле, по итогам декларационной кампании. В конце июля планируем с Вашим участием провести заседание, по результатам — доложить полномочному представителю президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. [...] Наша задача — оказать полную помощь и поддержку, в первую очередь методическую, для того, чтобы работа была налажена в соответствии с действующим законодательством», — сказал Алексей Галкин, положительно оценив осуществляемую в Пензенской области деятельность по недопущению случаев коррупции.

В свою очередь Олег Мельниченко проинформировал помощника полпреда о предварительных итогах в данном направлении.

«С конца марта 2021 года, за время моего пребывания в качестве высшего должностного лица Пензенской области, мы постарались максимально продвинуться в вопросах борьбы с коррупционными проявлениями, выстроить систему профилактики и проверок соответствия декларируемого имущества государственными гражданскими служащими тому, что существует в действительности, в том числе и через проверку разного рода аффилированности», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.