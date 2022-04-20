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Мельниченко поручил подготовить предложения по поэтапному преображению исторического центра Пензы

18:00 | 20.04.2022 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить предложения по поэтапному преображению исторического центра Пензы.

Мельниченко поручил подготовить предложения по поэтапному преображению исторического центра Пензы

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно учитывать, что в следующем году краеведческий музей переедет в историческое здание — бывшую казенную палату. Это еще одна точка маршрута вместе с оборонительным валом, музеем одной картины, зданием Законодательного — бывшего дворянского — собрания, где также размещена экспозиция и проходят экскурсии. Тут же литературный музей, Соборная площадь с резиденцией митрополита, картинной галереей и ее филиалом — губернаторским домом, лермонтовский сквер», — сказал он в ходе совещания, посвященного перспективам развития на территории региона туристических инвестиционных проектов, которое состоялось в среду, 20 апреля.

Олег Мельниченко поставил задачу министерству культуры и туризма Пензенской области подготовить предложения, как вписать в архитектурный ансамбль исторического центра города здание бывшего военного госпиталя.

«Министерство обороны готово передать нам здание военного госпиталя — историческое здание, где располагалась духовная семинария. Это памятник культуры, нужно понимать при этом перспективы развития исторического центра. Рядом — бывший кинотеатр «Родина», на базе которого будет располагаться дворец торжеств. После завершения реконструкции улицы Московской центр Пензы будет превращен в единый туристический комплекс», — отметил глава региона.

«Жду от министерства культуры и туризма предложений, чтобы мы могли последовательно в течение 2023–2024 годов идти по этому пути, преображая наш город», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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