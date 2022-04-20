Мельниченко поручил подготовить предложения по поэтапному преображению исторического центра Пензы Общество

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить предложения по поэтапному преображению исторического центра Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно учитывать, что в следующем году краеведческий музей переедет в историческое здание — бывшую казенную палату. Это еще одна точка маршрута вместе с оборонительным валом, музеем одной картины, зданием Законодательного — бывшего дворянского — собрания, где также размещена экспозиция и проходят экскурсии. Тут же литературный музей, Соборная площадь с резиденцией митрополита, картинной галереей и ее филиалом — губернаторским домом, лермонтовский сквер», — сказал он в ходе совещания, посвященного перспективам развития на территории региона туристических инвестиционных проектов, которое состоялось в среду, 20 апреля.

Олег Мельниченко поставил задачу министерству культуры и туризма Пензенской области подготовить предложения, как вписать в архитектурный ансамбль исторического центра города здание бывшего военного госпиталя.

«Министерство обороны готово передать нам здание военного госпиталя — историческое здание, где располагалась духовная семинария. Это памятник культуры, нужно понимать при этом перспективы развития исторического центра. Рядом — бывший кинотеатр «Родина», на базе которого будет располагаться дворец торжеств. После завершения реконструкции улицы Московской центр Пензы будет превращен в единый туристический комплекс», — отметил глава региона.

«Жду от министерства культуры и туризма предложений, чтобы мы могли последовательно в течение 2023–2024 годов идти по этому пути, преображая наш город», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.