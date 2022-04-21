Олег Мельниченко поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники органов местного самоуправления Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Организация местного самоуправления во многом определяет уровень социально-экономического развития региона, его инвестиционную привлекательность, качество жизни людей», — отметил глава региона.

«Сегодня перед вами стоят важные и ответственные задачи — определение эффективных форм работы и ресурсных возможностей, укрепление взаимодействия с другими ветвями власти. Надежный залог их успешного решения — в вашем профессионализме, компетентности, неравнодушии, в искреннем желании плодотворно трудиться на благо земляков», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал работникам органов местного самоуправления крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.