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Пензенская область названа в числе регионов-лидеров по проведению мусорной реформы

09:27 | 22.04.2022 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Реформа отрасли обращения с отходами эффективнее всего проводится в 13 регионах России, в том числе в Пензенской области. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Пензенская область названа в числе регионов-лидеров по проведению мусорной реформы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, безусловными лидерами реформы являются Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область.

Виктория Абрамченко отметила, что правительство приняло решение о включении в план поддержки экономики субсидирование процентной ставки до 12,5% по строительству объектов ТКО в 2022 году по запущенным с участием ППК РЭО проектам.

Вице-премьер поручила Минприроды, ППК РЭО совместно с регионами в течение месяца подготовить предложения по перечню мер поддержки для инвесторов в сфере обращения с отходами.

Как было отмечено в ходе заседания, в настоящее время региональные операторы по обращению с ТКО выбраны в 85 субъектах РФ. К работе приступили 178 операторов во всех регионах страны, за исключением Хабаровского края, который фактически отстает от реализации реформы более чем на три года, сообщает пресс-служба правительства России.

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