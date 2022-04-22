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В Пензенской области сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность во время празднования Светлой Пасхи

13:56 | 22.04.2022 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области будут обеспечивать безопасность граждан во время празднования Светлой Пасхи.

В Пензенской области сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность во время празднования Светлой Пасхи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В преддверии праздника сотрудниками Росгвардии проведен ряд мероприятий профилактического характера. На объектах [...] проверена работоспособность кнопок тревожной сигнализации. Также к местам проведения мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона в рамках единой дислокации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в пятницу, 22 апреля.

В нем добавляется, что служба организована в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД и ГУ МЧС России по Пензенской области.

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