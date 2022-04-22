В Пензенской области сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность во время празднования Светлой Пасхи Общество

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области будут обеспечивать безопасность граждан во время празднования Светлой Пасхи.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В преддверии праздника сотрудниками Росгвардии проведен ряд мероприятий профилактического характера. На объектах [...] проверена работоспособность кнопок тревожной сигнализации. Также к местам проведения мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона в рамках единой дислокации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в пятницу, 22 апреля.

В нем добавляется, что служба организована в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД и ГУ МЧС России по Пензенской области.