В Пензе стартовал дачный сезон
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Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Сезон дачных перевозок стартовал в Пензе в субботу, 23 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Движение автобусов организовано по 19 сезонным маршрутам в количестве 28 единиц согласно утвержденному расписанию. По информации управления транспорта и связи города Пензы, подвижной состав вышел в полном объеме по всем направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
В нем отмечается, что, как показали результаты утренней проверки, наполняемость дачных автобусов варьируется от 15% до 70%.
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции выполняется ряд профилактических мер. Так, перед выпуском на линию проведена обработка салонов подвижного состава хлорсодержащими средствами, предрейсовые медицинские осмотры водителей и диспетчеров», — поясняется в тексте.
В сообщении напоминается, что в общественном транспорте граждане обязаны носить лицевые маски.