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Данил Воронков назначен прокурором Пачелмского района

11:17 | 23.04.2022 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Младший советник юстиции Данил Воронков приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Пачелмского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Данил Воронков назначен прокурором Пачелмского района

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Данил Воронков родился в Пензе в 1992 году.

Имеет высшее юридическое образование.

В декабре 2014 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Городищенского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Пачелмского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает сына.

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