Данил Воронков назначен прокурором Пачелмского района Общество

Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Младший советник юстиции Данил Воронков приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Пачелмского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Данил Воронков родился в Пензе в 1992 году.

Имеет высшее юридическое образование.

В декабре 2014 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Городищенского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Пачелмского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает сына.