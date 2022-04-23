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Прокурором Шемышейского района назначен Ринат Аджигитов

13:22 | 23.04.2022 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Юрист первого класса Ринат Аджигитов приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Шемышейского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурором Шемышейского района назначен Ринат Аджигитов

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Ринат Аджигитов родился в Каменке Пензенской области в 1992 году.

Имеет высшее юридическое образование.

В 2015–2016 годах проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

В июле 2016 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат.

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