Прокурором Шемышейского района назначен Ринат Аджигитов Общество

Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Юрист первого класса Ринат Аджигитов приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Шемышейского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Ринат Аджигитов родился в Каменке Пензенской области в 1992 году.

Имеет высшее юридическое образование.

В 2015–2016 годах проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

В июле 2016 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат.