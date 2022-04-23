Владимир Архангельский провел личный прием граждан Общество

Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Архангельский провел личный прием граждан в минувшую пятницу, 22 апреля.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, к нему обратились восемь жителей Пензы и области по вопросам, связанным с проведением процессуальных проверок и расследованием уголовных дел по фактам смерти граждан, возможностью получения жилья, несогласием с действиями и решениями сотрудников правоохранительных и иных органов.

В ходе личного приема Владимир Архангельский дал необходимые разъяснения заявителям.

По обращениям, требующим дополнительной проверки, ответы будут направлены в установленном законом порядке.