Жителям Заречного предлагают проголосовать за наполнение центрального парка Общество

Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. Власти Заречного Пензенской области приглашают жителей принять участие в опросе , который касается наполнения центрального парка, и таким образом выразить свое мнение по поводу того, чего не хватает на участке от перекрестка улицы Ленина и Конституции СССР до бывшего кинотеатра «Россия» с одной стороны и ресторана «Русь» с другой.

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«Этот участок в прошлый раз реконструкция не затронула», — напоминается в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В нем отмечается также, что территория условно разделена на несколько зон; горожане могут выбрать объекты, которые расположатся в той или иной части парка.

Голосование продлится до понедельника, 25 апреля.

«На основе решений горожан составят проект, который представят на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сказано в пресс-релизе.