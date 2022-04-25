В Пензе для движения транспорта закроют дорогу между лицеем №14 и домом №155 на улице Суворова Общество

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Движение транспорта по дороге между лицеем №14 и домом №155 на улице Суворова в Пензе будет закрыто. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в понедельник, 25 апреля.

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«Запрет на движение транспортных средств начнет действовать на отрезке дороги, расположенном от пересечения улиц Шевченко, Бакунина и Суворова, в районе лицея №14, до 139-го дома на улице Бакунина. Таким образом, сквозной проезд, связывающий магистральные дороги на улицах Кулакова и Пушкина, будет недоступен для водителей», — сказано в тексте.

Из него следует, что ограничение будет введено в мае в соответствии с документами по стандартизации в сфере градостроительства, а также на основании постановления администрации Пензы №532 от 19 апреля 2022 года.

«Запрет на движение автомобилей близ дома №155 на улице Суворова носит постоянный характер. На участке установят соответствующие знаки. Дорога, ранее служившая проезжей частью, будет доступна только для пешеходов», — поясняется пресс-релизе.