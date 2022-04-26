В Пензе открыта мемориальная доска Эдгему Тенишеву Общество

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Мемориальная доска советскому и российскому лингвисту-тюркологу, монголоведу, члену-корреспонденту Академии наук СССР Эдгему Тенишеву открыта на доме №74 на улице Московской в Пензе, где ранее располагалась гимназия, в которой он учился.

Фото: Pnzreg.ru

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, выступая на церемонии открытия, отметил большой вклад уроженца Пензы в развитие отечественной филологии.

«Ученый совершил три экспедиции по Центральной Азии, результатом которых стала публикация многочисленных исследований по тюркологии. Эдгем Рахимович оказывал содействие развитию культуры родного края в составе совета лермонтовского гуманитарного фонда «Тарханы» и татарского общества «Якташлар». При его содействии создавалась «Пензенская энциклопедия», — сказал Олег Ягов.

В свою очередь глава администрации Пензы Александр Басенко поблагодарил активистов татарской национально-культурной автономии региона, которые выступили инициаторами открытия мемориальной доски.

«Своей общественной деятельностью вы способствуете тому, чтобы пензенцы знали своих земляков, испытывали чувство гордости за их успехи. Привлечение внимания к этим достойным людям воспитывает нашу молодежь», — подчеркнул мэр.

Как отмечается на сайте облправительства, проект реализован в рамках грантовой поддержки правительства Пензенской области.