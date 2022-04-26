Жительница Пензы прислала в адрес начальника регионального УМВД письмо со словами благодарности Общество

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы, фамилия и имя которой не называются, прислала в адрес начальника УМВД России по Пензенской области Павла Гаврилина письмо, в котором она благодарит полицейских за поимку мошенницы, похитившей у нее сбережения.

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«Благодаря добросовестному выполнению своих обязанностей и высокому профессионализму сотрудников полиции мошенница была поймана в очень короткий срок, а денежные средства возвращены мне в полном объеме», — отметила потерпевшая.

«От всей души хочу поблагодарить замечательных специалистов следственного отдела и оперативников уголовного розыска ОП №1 УМВД России по городу Пензе», — цитирует слова женщины пресс-служба регионального УМВД.