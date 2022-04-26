В Шемышейском районе прошли командно-штабные учения Общество

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Командно-штабные учения (КШУ), в которых приняли участие представители шемышейского звена пензенской территориальной подсистемы РСЧС, органов власти и организаций, прошли в Шемышейском районе Пензенской области.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону, в ходе учений были проведены мероприятия по совершенствованию практических навыков руководящего состава, органов управления ГОЧС и сил шемышейского звена при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и переводу гражданской обороны с мирного на военное время.

В тексте отмечается, что в рамках КШУ были отработаны, в частности, вопросы организации оперативного реагирования на ЧС, проведения аварийно-спасательных и других работ, оповещения и сбора руководящего состава ГОЧС района, развертывания объектов гражданской обороны, а также подвижного пункта управления и пункта временного размещения пострадавшего населения.

«Цели КШУ достигнуты, по результатам обучаемые получили положительный практический опыт в совершенствовании навыков действий, повысили уровень знаний в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС», — сказано в пресс-релизе.