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В Шемышейском районе прошли командно-штабные учения

12:18 | 26.04.2022 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Командно-штабные учения (КШУ), в которых приняли участие представители шемышейского звена пензенской территориальной подсистемы РСЧС, органов власти и организаций, прошли в Шемышейском районе Пензенской области.

В Шемышейском районе прошли командно-штабные учения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону, в ходе учений были проведены мероприятия по совершенствованию практических навыков руководящего состава, органов управления ГОЧС и сил шемышейского звена при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и переводу гражданской обороны с мирного на военное время.

В тексте отмечается, что в рамках КШУ были отработаны, в частности, вопросы организации оперативного реагирования на ЧС, проведения аварийно-спасательных и других работ, оповещения и сбора руководящего состава ГОЧС района, развертывания объектов гражданской обороны, а также подвижного пункта управления и пункта временного размещения пострадавшего населения.

«Цели КШУ достигнуты, по результатам обучаемые получили положительный практический опыт в совершенствовании навыков действий, повысили уровень знаний в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС», — сказано в пресс-релизе.

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