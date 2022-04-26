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Сосновоборскому району выделено дополнительное финансирование в сумме 9 млн. рублей

14:19 | 26.04.2022 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Дополнительная финансовая помощь в сумме 9 млн. рублей выделена Сосновоборскому району Пензенской области по поручению губернатора Олега Мельниченко.

Сосновоборскому району выделено дополнительное финансирование в сумме 9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 8 млн. рублей будет направлено на замену водонапорной башни, снабжающей водой улицы Кададинскую, Калинина, Северную и Юбилейную, где расположены жилые дома и социально значимые объекты, а также на установку станции очистки воды в Сосновоборске.

Проектно-сметная документация в настоящее время проходит экспертизу.

1 млн. рублей будет потрачен на ремонт моста через реку Айву в селе Маркино, который находится в аварийном состоянии и является единственной возможностью сообщения жителей улицы Лесной с остальной частью населенного пункта.

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