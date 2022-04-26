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В Пензе почтили память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

16:31 | 26.04.2022 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Представители власти, общественных и молодежных организаций приняли участие в митинге «Горькая память Чернобыля», который состоялся в сквере Героев-чернобыльцев в Пензе 26 апреля — в день 36-й годовщины аварии на ЧАЭС.

В Пензе почтили память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к непосредственным участникам тех событий и их родственникам, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров отметил, что осознание масштаба произошедшего пришло не сразу, а последствия сказываются до сих пор.

«Мы никогда не забудем об этой страшной аварии, о сокрушительной силе атомной энергии. Не случайно, первое, что было взято под защиту в ходе спецоперации на Украине, — это именно ЧАЭС. Сегодня российские солдаты также защищают мирный атом, чтобы он не превратился в причину еще более чудовищной беды», — сказал он.

«Спасибо всем, кто, не жалея себя, обеспечил безопасность не только нашей страны, но и целого мира. Вы — настоящие герои и пример для подражания. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Доброго вам здоровья», — цитирует Владимира Полукарова пресс-служба регионального парламента.

Участники митинга почтили минутой молчания память тех, кто ценой своей жизни пытался предотвратить распространение радиации, и возложили цветы к монументу.

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