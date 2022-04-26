Александр Букарев назначен прокурором Иссинского района Общество

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Советник юстиции Александр Букарев приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Иссинского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Александр Букарев родился городе Рузаевке Мордовской АССР в 1984 году.

В 2006 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры проходит с декабря 2007 года. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Инзенского района Ульяновской области, помощника прокурора Ленинского района Пензы, старшего помощника прокурора Бессоновского района Пензенской области, помощника и заместителя прокурора Иссинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает четверых детей.