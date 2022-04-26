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Александр Букарев назначен прокурором Иссинского района

17:03 | 26.04.2022 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Советник юстиции Александр Букарев приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Иссинского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Александр Букарев назначен прокурором Иссинского района

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Александр Букарев родился городе Рузаевке Мордовской АССР в 1984 году.

В 2006 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры проходит с декабря 2007 года. Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Инзенского района Ульяновской области, помощника прокурора Ленинского района Пензы, старшего помощника прокурора Бессоновского района Пензенской области, помощника и заместителя прокурора Иссинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает четверых детей.

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