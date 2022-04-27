Представлены еще два тома книги «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» Общество

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Презентация девятого и десятого томов книги краеведа Игоря Шишкина «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» состоялась в губернаторском доме Пензы в минувший вторник, 26 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя собравшихся, исполняющий обязанности вице-губернатора Пензенской области Олег Ягов от имени руководителя субъекта федерации Олега Мельниченко поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта.

Он напомнил, что средства на издание томов выделены по поручению главы региона.

«Губернатор поручил озвучить, что работа по изданию краеведческой литературы в Пензенской области продолжится — уже в текущем году будет завершена работа над первым томом «Истории Пензенского края с древнейших времен до наших дней». Издание последующих томов антологии также будет финансироваться при поддержке регионального бюджета», — сказал Олег Ягов.

В свою очередь автор проекта Игорь Шишкин выразил благодарность за всестороннюю поддержку в работе над многотомником.

Новые тома книги пополнят библиотеки школ и учреждений культуры Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.