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Должник по алиментам после беседы с пензенскими приставами оплатил 800 тыс. рублей

18:08 | 27.04.2022 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. 800 тыс. рублей алиментов оплатил мужчина 1975 года рождения благодаря настойчивости судебных приставов отделения по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Пензе регионального управления ФССП России.

Должник по алиментам после беседы с пензенскими приставами оплатил 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, гражданин долгое время находился в розыске, но найти его на территории Пензенской области, где он был зарегистрирован, не удавалось.

Тогда судебные приставы обновили запросы в различные регистрирующие органы и выяснили, что мужчина недавно переехал в другой город, где трудоустроился.

После этого было направлено постановление об удержании долга из зарплаты, а также обращено взыскание на новые расчетные счета мужчины.

Как только документ дошел до адресата, должник решил явиться к приставам сам. Беседа с сотрудниками УФССП была результативной: мужчина погасил весь долг, оставив на удержании из зарплаты лишь текущую сумму алиментов.

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