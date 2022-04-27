Должник по алиментам после беседы с пензенскими приставами оплатил 800 тыс. рублей Общество

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. 800 тыс. рублей алиментов оплатил мужчина 1975 года рождения благодаря настойчивости судебных приставов отделения по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Пензе регионального управления ФССП России.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, гражданин долгое время находился в розыске, но найти его на территории Пензенской области, где он был зарегистрирован, не удавалось.

Тогда судебные приставы обновили запросы в различные регистрирующие органы и выяснили, что мужчина недавно переехал в другой город, где трудоустроился.

После этого было направлено постановление об удержании долга из зарплаты, а также обращено взыскание на новые расчетные счета мужчины.

Как только документ дошел до адресата, должник решил явиться к приставам сам. Беседа с сотрудниками УФССП была результативной: мужчина погасил весь долг, оставив на удержании из зарплаты лишь текущую сумму алиментов.