В Пензе прошел межрегиональный семинар профсоюзных организаций Общество

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Межрегиональный семинар профсоюзных организаций состоялся в малом зале Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 28 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в мероприятии приняли участие представители профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, приветствуя участников встречи, отметил важность семинара для развития профсоюзного движения.

«Такие встречи позволяют обменяться опытом и выбрать самые ценные наработки и достижения, которые есть у каждого из вас. Уверен, пензенцам есть чему поучиться у коллег из Татарстана», — подчеркнул он.

Председатель татарстанской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Ольга Калашникова представила презентацию, в которой подробно рассказывается о методике работы и особенностях взаимодействия с общественностью.

В свою очередь председатель пензенской областной организации профсоюза Лариса Кривозубова сообщила о практике применения трудового законодательства.