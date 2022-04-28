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В Пензе прошел межрегиональный семинар профсоюзных организаций

12:37 | 28.04.2022 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Межрегиональный семинар профсоюзных организаций состоялся в малом зале Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 28 апреля.

В Пензе прошел межрегиональный семинар профсоюзных организаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в мероприятии приняли участие представители профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, приветствуя участников встречи, отметил важность семинара для развития профсоюзного движения.

«Такие встречи позволяют обменяться опытом и выбрать самые ценные наработки и достижения, которые есть у каждого из вас. Уверен, пензенцам есть чему поучиться у коллег из Татарстана», — подчеркнул он.

Председатель татарстанской республиканской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Ольга Калашникова представила презентацию, в которой подробно рассказывается о методике работы и особенностях взаимодействия с общественностью.

В свою очередь председатель пензенской областной организации профсоюза Лариса Кривозубова сообщила о практике применения трудового законодательства.

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