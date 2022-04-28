20:34:16 Четверг, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 31 мая

14:18 | 28.04.2022 | Общество

Печать

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 31 мая. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27.

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 31 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее — постановление) следующие изменения: [...] в абзаце первом слова «по 30 апреля 2022 года включительно» заменить словами «по 31 мая 2022 года включительно», — говорится в постановлении, которое подписал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг, 28 апреля.

Как следует из текста документа, режим самоизоляции рекомендовано соблюдать беременным женщинам; гражданам старше 60 лет, не вакцинированным против новой коронавирусной инфекции; неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше; гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении №1 к постановлению.

Кроме того, в подпункт 3.1, который касается запрета на проведение публичных и иных массовых мероприятий, добавлено исключение в отношении «мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе, который обнародован на сайте регионального правительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом На телебашнях в городах России покажут поздравления с Первомаем
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендовал своим клиентам-юрлицам активнее использовать функции личного кабинета В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом
Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района Представлены еще два тома книги «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях»
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама