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На телебашнях в городах России покажут поздравления с Первомаем

15:00 | 28.04.2022 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Праздничная подсветка будет включена на телебашнях в городах России, в том числе в Пензе, 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

На телебашнях в городах России покажут поздравления с Первомаем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 мая на медиафасаде Останкинской башни в 00.00 будет запущен праздничный видеоролик с поздравлением: «С праздником весны и труда!». С 20.00 до 23.00 его дополнит архитектурно-художественная подсветка, выполненная в весенней цветовой гамме. К поздравлениям присоединятся и башни РТРС в других регионах страны», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что подсветки, в частности, зажгутся на башнях в Перми, Екатеринбурге, Назрани, Твери и Саратове.

«На башне в Нижнем Новгороде появится весенняя тематика — цветы, бабочки, сердечки и перелив цветов. В Туле можно будет увидеть открытку «Мир, труд, май». Белгород порадует жителей динамической подсветкой, а Пенза — флагом России», — сказали в РТРС.

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