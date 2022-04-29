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Планетарий в Пензе планируется открыть после реконструкции в апреле 2023 года

11:46 | 29.04.2022 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Пензенский планетарий, на реконструкцию которого было выделено около 352 млн. рублей, планируется открыть в апреле 2023 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов.

Планетарий в Пензе планируется открыть после реконструкции в апреле 2023 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следующем году мы должны открыть планетарий в Пензе — новый, современный, там сейчас проходит реконструкция. На конец года намечен монтаж оборудования, и, надеюсь, что в апреле следующего года будет открытие», — сказал он, добавив, что на данный момент партнеры проекта подтверждают обязательства по поставке оборудования для планетария.

Как отметил руководитель ассоциации, которая занимается поддержкой и проектированием планетариев в России, сейчас возникают определенные трудности с поставкой импортного оборудования и предоставлением зарубежных фильмов для показа в планетариях.

По его данным, в настоящее время в стране действует около 50 стационарных планетариев.

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