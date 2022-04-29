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Губернатор распорядился обеспечить безопасность граждан на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

12:53 | 29.04.2022 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился обеспечить безопасность граждан на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Губернатор распорядился обеспечить безопасность граждан на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жители Пензенской области два года ждали возможности полномасштабно отметить День Победы, все это время проведение торжеств было невозможным из-за пандемии», — сказал глава региона в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области в минувший четверг, 28 апреля.

«В этом году в регионе состоится 177 мероприятий, посвященных 77-летию Победы. Нужно, чтобы этот великий праздник был проведен безукоризненно с точки зрения организации и обеспечения мер безопасности», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, 9 мая в Пензе состоятся парад и возложение цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, шествие «Бессмертного полка», а также праздничные концерты.

Службы экстренного реагирования региона будут работать в усиленном режиме.

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