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Железнодорожники Пензенского региона КбшЖД отремонтируют около 50 км пути

16:33 | 29.04.2022 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Около 50 км железнодорожного пути будет отремонтировано в рамках летних путевых работ на станциях Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

Железнодорожники Пензенского региона КбшЖД отремонтируют около 50 км пути. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году в Пензенской области на перегонах главного пути московского направления «Качелай — Сура» будет произведена замена рельсов на протяжении 5,4 км, на перегоне «Воеводское — Качелай» появится новая рельсошпальная решетка на 21,5 км пути», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 29 апреля.

В нем добавляется, что на перегонах «Балашейка — Новообразцово» и «Пенза-II — Пенза-III» будет произведена замена железнодорожных плетей.

«Для выполнения этих работ будет задействовано более десяти единиц техники и специального подвижного состава с привлечением большого количества работников путевого хозяйства. Также на станциях Пенза-I, Пенза-III, Токмово, Вад, разъезд 626 км будут проведены работы по замене стрелочных переводов», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что все ремонтные работы согласованы с расписанием поездов.

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