Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Сердобске Общество

Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Сердобске.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«На прием обратились 12 жителей Сердобского района по вопросам несвоевременного вывоза ТКО, несогласия с оплатой за данную услугу, бездействия управляющих компаний по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме и осуществлению капитального ремонта, ненадлежащего состояния дорожного покрытия, бездействия органа местного самоуправления по отлову бездомных животных, неправомерного отказа администрации в предоставлении земельного участка, несоответствия сведений о трудовом стаже, неправомерного удержания пенсионной выплаты, нарушения требований законодательства об исполнительном производстве, перерасчета платы за электроэнергию, исправления реестровой ошибки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, от заявителей поступило 12 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле зампрокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — добавила собеседница агентства.