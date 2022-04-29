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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Сердобске

17:27 | 29.04.2022 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Сердобске.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Сердобске

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«На прием обратились 12 жителей Сердобского района по вопросам несвоевременного вывоза ТКО, несогласия с оплатой за данную услугу, бездействия управляющих компаний по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме и осуществлению капитального ремонта, ненадлежащего состояния дорожного покрытия, бездействия органа местного самоуправления по отлову бездомных животных, неправомерного отказа администрации в предоставлении земельного участка, несоответствия сведений о трудовом стаже, неправомерного удержания пенсионной выплаты, нарушения требований законодательства об исполнительном производстве, перерасчета платы за электроэнергию, исправления реестровой ошибки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, от заявителей поступило 12 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле зампрокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — добавила собеседница агентства.

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