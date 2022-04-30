Железнодорожники Пензы и Рузаевки сдали более 30 кг пластиковых крышек в рамках акции «Экоскамейка» Общество

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Железнодорожники из Пензы и Рузаевки присоединились к экологической акции «Экоскамейка» и сдали более 30 кг пластиковых крышек.

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«За три месяца проведения акции железнодорожники собрали и передали на экозавод «Умная среда» 32 кг крышек. После переработки они пойдут на создание арт-объекта в городе Пензе», — говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

В нем отмечается, что забота об окружающей среде — одно из ключевых направлений деятельности ОАО «РЖД»; компания не только активно поддерживает экопроекты и всероссийские акции, но и сама является инициатором ряда экологических мероприятий.

«Куйбышевская железная дорога придает большое значение воспитанию среди сотрудников магистрали и их детей культуры бережного и ответственного отношения к окружающей среде», — подчеркивается в пресс-релизе.