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Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

13:29 | 30.04.2022 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждый из нас знает, что такое пожар, какие трагические последствия может повлечь эта безжалостная стихия — унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб. Вы всегда на посту и готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. На вашем счету немало успешно проведенных спасательных работ и предотвращенных несчастных случаев», — отметил глава региона.

Особую признательность он выразил ветеранам.

«Ваши обширные знания, компетентность, накопленный опыт, активная гражданская позиция помогают в воспитании достойной молодой смены, способствуют решению ответственных задач, стоящих перед пожарной охраной России», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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