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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда

09:35 | 01.05.2022 | Общество

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Пенза, 1 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Праздником весны и труда.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первомай объединяет всех истинных патриотов Отечества, символизирует солидарность народов многонациональной России, весеннее обновление, мир и созидание. Наше общее стремление к согласию и процветанию, ответственность за настоящее и будущее Родины служат надежным залогом успешного развития страны, укрепления социальной стабильности, повышения качества жизни», — отметил глава региона.

Он добавил, что Пензенская область во все времена славилась трудолюбивыми и талантливыми людьми.

«Сегодня перед нами стоит стратегическая задача — модернизировать экономику, обеспечить всемерное развитие инвестиционного потенциала и создание высокотехнологичных рабочих мест. Убежден, что вместе мы сумеем осуществить все намеченные планы», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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