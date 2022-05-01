В Пензенской области в субботнике приняли участие более 100 тыс. человек Общество

Пенза, 1 мая 2022. PenzaNews. Более 100 тыс. человек приняли участие в субботнике по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Пензенской области, который прошел 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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Из него следует, что для уборки территорий, в том числе газонов, скверов, парков, городских лесов, а также кладбищ, было привлечено 848 единиц специализированной техники.

В тексте добавляется, что было вывезено около 8 тыс. кубометров бытового мусора, ликвидировано 339 свалок.

Кроме того, в сообщении указано, что в ходе субботника было высажено 3 тыс. 769 деревьев и кустарников.