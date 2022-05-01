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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

10:37 | 01.05.2022 | Общество

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Пенза, 1 мая 2022. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Праздником весны и труда.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первомай символизирует уважение к труду, солидарность и единение, вдохновляет нас на новые свершения и добрые дела. Он дарит нам особый душевный подъем и пробуждает жизненную энергию. Это поистине народный праздник, любимый всеми поколениями россиян, и хочется в этот день сказать большое спасибо всем, кто честно работает на благо своей малой родины и нашей Отчизны, всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие и процветание родного государства!» — сказал глава Пензы.

«Уважаемые земляки! От души желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, энергии, бодрости, оптимизма, успехов в работе на благо Пензы, Сурского края и России. Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет удовольствие и радует своими результатами. Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценен по достоинству!» — пожелал Владимир Мутовкин.

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