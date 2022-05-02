Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Общество

Пенза, 2 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Глубокий смысл этого важного для каждого мусульманина праздника связан с осмыслением духовного опыта, стремлением к самосовершенствованию, добру и милосердию», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что большого уважения заслуживает активное участие мусульманских организаций и духовенства Пензенской области в реализации благотворительных инициатив, оказании поддержки нуждающимся, развитии межрелигиозного и межнационального диалога.

«Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание и благополучие!» — пожелал Олег Мельниченко.