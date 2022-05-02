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Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

09:05 | 02.05.2022 | Общество

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Пенза, 2 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Глубокий смысл этого важного для каждого мусульманина праздника связан с осмыслением духовного опыта, стремлением к самосовершенствованию, добру и милосердию», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что большого уважения заслуживает активное участие мусульманских организаций и духовенства Пензенской области в реализации благотворительных инициатив, оказании поддержки нуждающимся, развитии межрелигиозного и межнационального диалога.

«Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание и благополучие!» — пожелал Олег Мельниченко.

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