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Умерла Юлия Воеводина

16:20 | 05.05.2022 | Общество

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Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. Выдающаяся пензенская спортсменка, мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе, участница Олимпийских игр в Афинах Юлия Воеводина скоропостижно скончалась на 51-м году жизни в минувшую среду, 4 мая.

Умерла Юлия Воеводина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Юлия Воеводина — участница Игр доброй воли (1994), бронзовый призер Кубка Европы (2000), чемпионка России (2004), участница Кубка мира (2004) и Кубка Европы (2005).

Свою спортивную карьеру она завершила по окончании сезона 2006 года.

До последнего времени Юлия Воеводина тренировала спортсменов училища олимпийского резерва Пензенской области.

Глубокие соболезнования семье и близким покойной выразил коллектив министерства физической культуры и спорта региона.

Прощание с Юлией Воеводиной состоится в Успенском кафедральном соборе Пензы в пятницу, 6 мая, в 11.30.

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