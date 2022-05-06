Михаил Дралин выделил средства на адресную помощь ветеранам в преддверии Дня Победы Общество

Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия», председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин оказал помощь отделению российского благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил.

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Парламентарий выделил денежные средства на поддержку, адресную помощь и проведение благотворительных акций для ветеранов ко Дню Победы.

В настоящее время работа пензенского отделения фонда проводится в рамках реализации программы «Не оставим в беде ветерана», рассчитанной на 2021–2025 годы.

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне фонд готовится поздравить участников и детей войны, а также тружеников тыла, сообщается на сайте регионального парламента.