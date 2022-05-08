В Пензе прошло торжественное мероприятие в честь 77-й годовщины Великой Победы Общество

Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую субботу, 7 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил с наступающим Днем Победы, отметив, что этот священный праздник объединяет всех, кому дороги Родина, мир и свобода.

В свою очередь председатель брестского облсовета депутатов Юрий Наркевич, возглавляющий белорусскую делегацию, которая находится в Пензе с рабочим визитом, подчеркнул, что для него большая честь принять участие в праздновании Дня Победы на пензенской земле.

«Особые чувства переполняют сердца всех представителей нашей делегации. Мы приехали к нашим друзьям, нашим братьям с самыми искренними, добрыми поздравлениями и пожеланиями от ветеранов и жителей Брестской области», — цитирует Юрия Наркевича пресс-служба Законодательного собрания региона.

Продолжился вечер праздничным концертом «Никто не забыт, ничто не забыто». На сцене выступили ведущие артисты и творческие коллективы Пензенской области, а также гости из Белоруссии.