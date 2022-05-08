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Делегация Брестской области посетила исторический центр Пензы

12:15 | 08.05.2022 | Общество

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Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. Знакомство с основными достопримечательностями Пензы стало одним из пунктов программы пребывания делегации Брестской области Белоруссии в столице региона.

Делегация Брестской области посетила исторический центр Пензы

Фото: Zspo.ru

После посещения здания Законодательного собрания, которое является памятником истории и культуры регионального значения, официальные лица осмотрели губернаторский дом — резиденцию пензенских губернаторов с начала XIX века и до Октябрьской революции.

Высокую оценку почетных гостей получила коллекция пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. В настоящее время в ее фондах находится более 14 тыс. произведений живописи, графики, прикладного искусства, скульптуры. Основное здание построено в начале ХХ века в стиле модерн по проекту академика архитектуры Александра фон Гогена.

О воссоздании Спасского кафедрального собора Пензы рассказал председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин.

«Спасский кафедральный собор, взорванный в 1934 году, восстанавливали всем миром. При поддержке региональных органов власти, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, жителей области необходимые средства были собраны. В настоящее время в храме уже ведутся богослужения, а сама Соборная площадь и расположенные на ней арт-объекты стали настоящей жемчужиной нашего города», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания региона.

По приглашению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима представители белорусской делегации посетили Спасский собор, где в это время шла вечерняя служба.

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