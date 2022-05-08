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Стала известна подробная программа празднования Дня Победы в Пензе

13:04 | 08.05.2022 | Общество

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Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на разных городских площадках Пензы 9 мая.

Стала известна подробная программа празднования Дня Победы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы администрации Пензы, в 8.00 на трех кладбищах города — Мироносицком, Митрофаньевском и Ахунском — пройдут церемонии возложения цветов к могилам воинов.

В 9.30 в храме-часовне Архангела Михаила на проспекте Победы начнется благодарственный молебен «Во славу русского оружия».

В 10.00 у монумента воинской и трудовой славы пензенцев состоится традиционное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Великой Победы.

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева торжественным маршем пройдут по проспекту Победы, после чего состоится церемония возложения венков и цветов к монументу.

На 11.00 запланировано проведение акции «Бессмертный полк».

В полдень в музее военной техники под открытым небом на проспекте Победы будет организована экскурсия для всех желающих.

В это же время в ЦПКиО имени В.Г. Белинского состоится праздник «Победный май», а в пензенском зоопарке начнется концертная программа. Там будет работать полевая кухня и пройдет встреча детей войны.

В 12.30 в сквере «Журавли» начнется концерт «Победа в наших сердцах».

На 13.30 намечено проведение традиционной легкоатлетической эстафеты, старт будет дан от монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Кроме того, в течение дня на основных площадках в центре Пензы будут организованы различные праздничные мероприятия, в том числе для детей.

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В 16.00 на площади имени В.И. Ленина начнется кавер-фестиваль – рок-концерт «Песни Победы». Затем там же состоится выступление духового оркестра в рамках парада оркестров «Марш Победы», а после него — вновь продолжится кавер-фестиваль.

С 18.00 до 20.00 на Набережной реки Суры будет организован концерт «Этот День Победы».

В 18.50 будет объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В 20.00 на Юбилейной площади Пензы начнется двухчасовой концерт, который завершится праздничным фейерверком.

В 22.00 со смотровой площадки на Западной поляне Пензы будет дан салют в честь Дня Победы.

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