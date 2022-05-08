Мероприятия в День Победы в «Спутнике» пройдут у «Колокола памяти» и на фонтанной площади Общество

Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области у мемориального комплекса «Колокол памяти» и на фонтанной площади.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», с 9.00 у «Колокола памяти» будет нести дежурство почетный караул.

В это же время у школы имени М.Ю. Лермонтова и у центральной арки на набережной начнут формироваться две колонны участников шествия «Бессмертный полк», которые в 9.30 выдвинутся к мемориальному комплексу.

В 10.00 там состоится возложение цветов, после чего на фонтанной площади пройдет праздничный концерт, подготовленный учащимся школы.

С 12.00 до 17.30 будет организован показ военных фильмов.

С 16.00 на набережной можно будет увидеть воздушный бой радиоуправляемых моделей самолетов. Также в это время начнет работу военно-патриотический клуб.

С 17.00 будут работать детская анимация и ретро-площадка.

В 17.30 для юных посетителей «Спутника» будет организована концертная программа.

В 19.45 начнется часовой концерт «Песни Победы», после которого зрители увидят военное фаер-шоу, а затем — праздничный салют.

В 21.00 будет осуществлен запуск фонтана.