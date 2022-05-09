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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы

09:15 | 09.05.2022 | Общество

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Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот великий праздник занимает особое место в исторической летописи Отечества и в наших сердцах. Мы навсегда сохраним и будем передавать потомкам правду о суровых военных годах, подвиге бойцов и командиров, тружеников фронтового тыла, их духовной сплоченности и патриотизме», — отметил он.

«Искренняя признательность — славным ветеранам, всем, кто отстоял свободу и независимость нашей великой Родины! Мы по праву гордимся вашими бессмертными подвигами и отдаем вам дань своего глубокого уважения. Спасибо вам! Низкий земной поклон!» — сказал глава региона.

«Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации сражаются с неонацистами на Донбассе и на Украине. Среди них немало пензенских бойцов. Как их деды и прадеды, они достойно исполняют воинский долг. Подают примеры мужества, стойкости и отваги. Проявляют профессионализм и высокий уровень боевой подготовки. Совершают подвиги. Мы гордимся нашими защитниками Отечества! Мы точно знаем, что враг не пройдет и победа будет за нами», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой, а также благополучия и процветания.

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