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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы

10:10 | 09.05.2022 | Общество

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Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Это священный для каждого россиянина праздник, светлый, радостный и в то же время пронизанный горестью и печалью. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашем государстве. Многие отправили своих сыновей и мужей на фронт, и многие не дождались их назад. В годы войны от голода, холода, артиллерийских обстрелов, воздушных атак погибло немало и мирных граждан, десятки тысяч людей были замучены в концлагерях», — отметил он.

«День Победы навечно вписан не только в историю страны, но и в души каждого из нас. И сколько бы лет ни прошло, память о бессмертном подвиге советского народа всегда будет жить в наших сердцах! Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам Победа. Стойкость и мужество победителей, их героизм и безграничная любовь к Родине всегда будут примером для ныне живущих и будущих поколений!» — подчеркнул глава Пензы.

«Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, всем тем, кто приближал Великую Победу! Вечная память всем защитникам родного Отечества, не дожившим до сегодняшнего дня! Пусть никогда не повторятся страшные события тех лет. Пусть всегда над нами будет мирное небо!» — сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал всем счастья, добра, здоровья и крепости духа.

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