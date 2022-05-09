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Александр Басенко поздравил жителей Пензы с 77-й годовщиной Великой Победы

12:05 | 09.05.2022 | Общество

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Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко поздравил жителей областного центра с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Басенко поздравил жителей Пензы с 77-й годовщиной Великой Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник особенно дорог каждому жителю нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне потребовала от русского народа огромного напряжения духовных и физических сил, мужества на фронте и самоотверженности в тылу. С 1941 по 1945 годы Пензенская область развивалась как мощная тыловая база. Работая под лозунгом «Все для фронта!», изо дня в день приближая Победу, пензенцы обеспечивали армию боеприпасами, снаряжением, продовольствием», — отметил он.

«Сегодня мы склоняем головы, вспоминая павших во имя свободы Родины. Вечная слава героям! Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, всем тем, кто остается в строю. Для многих поколений потомков ваши стойкость, патриотизм и твердость духа служат нравственным ориентиром и опорой для созидания», — сказал Александр Басенко.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья и благополучия.

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