Делегация Брестской области посетила в Пензе филиал Военной академии МТО Общество

Пенза, 10 мая 2022. PenzaNews. Делегация Брестской области во главе с руководителем облсовета депутатов Юрием Наркевичем в рамках торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы, посетила в Пензе филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Фото: Pnzreg.ru

Почетные гости отдали дань уважения памяти героев Великой Отечественной войны, побывали в сквере «Патриот», который пользуется большой популярностью у горожан, осмотрели выставку техники под открытым небом и экспозицию музея стрелкового оружия.

Представители филиала Военной академии МТО провели экскурсию, рассказали об истории гарнизона и учебного заведения.

Кроме того, члены белорусской делегации ознакомились с организацией образовательного процесса, сообщает пресс-служба облправительства.