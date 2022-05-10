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В «Спутнике» тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк»

12:15 | 10.05.2022 | Общество

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Пенза, 10 мая 2022. PenzaNews. Тысячи человек, в том числе учащиеся школы имени М.Ю. Лермонтова и воспитанники восьми детских садов, приняли участие в шествии «Бессмертный полк», которое состоялось в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в День Победы.

В «Спутнике» тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк»

Фото: кадр из видео холдинга «Термодом»

Колонна жителей прошла по улице Изумрудной, вышла на Прибрежный бульвар и остановилась на фонтанной площади. Здесь был организован праздничный концерт.

На верхней части набережной сотрудники холдинга «Термодом» подготовили стену памяти, на которую были помещены портреты героев Великой Отечественной войны — родственников жителей «Спутника».

«Хочу выразить благодарность Рафику Анверовичу Ибрагимову за то, что помогает хранить память и организует такие важные мероприятия. В прошлом году у монумента «Колокол памяти» открыли доску почета героев Пензенского района, среди которых мой дедушка — Михаил Волков. А сегодня мы принимаем участие в большом концерте по случаю 77-летия Победы. Спасибо!» — поблагодарила генерального директора ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» внучка Героя Советского Союза Татьяна Торлукова.

В течение дня в «Спутнике» прошли различные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Великой Победы. По традиции они завершились праздничным салютом.

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