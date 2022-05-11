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За нарушение сроков исполнения контракта директор строительной организации оштрафован почти на 612 тыс. рублей

10:02 | 11.05.2022 | Общество

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Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Директор строительной организации по результатам прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что сроки завершения работ по заключенному в июле 2021 года муниципальному контракту на капитальный ремонт одного из лечебных корпусов ГБУЗ «Никольская районная больница» нарушены более чем на пять месяцев, оштрафован почти на 612 тыс. рублей.

За нарушение сроков исполнения контракта директор строительной организации оштрафован почти на 612 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По выявленным нарушениям прокуратурой района руководителю организации внесено представление, в результате рассмотрения которого подрядчиком приняты меры к активизации ремонтных работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, постановлением мирового судьи с учетом изменений, внесенных решением Никольского районного суда, директор организации оштрафован на 611 тыс. 954 рубля.

«Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — подчеркнула собеседница агентства.

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