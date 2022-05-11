За нарушение сроков исполнения контракта директор строительной организации оштрафован почти на 612 тыс. рублей Общество

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Директор строительной организации по результатам прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что сроки завершения работ по заключенному в июле 2021 года муниципальному контракту на капитальный ремонт одного из лечебных корпусов ГБУЗ «Никольская районная больница» нарушены более чем на пять месяцев, оштрафован почти на 612 тыс. рублей.

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«По выявленным нарушениям прокуратурой района руководителю организации внесено представление, в результате рассмотрения которого подрядчиком приняты меры к активизации ремонтных работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, постановлением мирового судьи с учетом изменений, внесенных решением Никольского районного суда, директор организации оштрафован на 611 тыс. 954 рубля.

«Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — подчеркнула собеседница агентства.