В Пензе пройдет VIII международный Георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» Общество

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. VIII международный Георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» пройдет на Соборной площади Пензы в предстоящую субботу, 14 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организаторами мероприятия выступили правительство региона, Пензенская епархия, духовная семинария, Институт регионального развития Пензенской области, ПГУ, филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Российский союз православных единоборцев и ассоциация иностранных студентов.

Ожидается, что участие в фестивале, который проводится по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, примут более 1 тыс. человек, в том числе представители Ливана, Египта, Йемена, Индии, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Кении, а также ряда регионов России.

Планируется, что свои навыки собравшимся продемонстрируют сотрудники Росгвардии, члены федераций боевых искусств, военно-патриотических и исторических клубов.

Завершится мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.