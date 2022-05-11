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В Пензенской области с 1 по 10 мая произошло 73 природных пожара

16:51 | 11.05.2022 | Общество

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Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. 73 природных пожара на площади 48 га произошло в Пензенской области в период с 1 по 10 мая 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензенской области с 1 по 10 мая произошло 73 природных пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, произошло 44 пожара в жилом секторе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с целью безопасного прохождения майских праздников на территории региона сотрудниками МЧС было проведено 753 профилактических рейда.

Из пресс-релиза следует, что совместно с органами местного самоуправления было организовано патрулирование территорий населенных пунктов, в том числе мест массового отдыха населения, с целью выявления нарушений порядка применения открытого огня и разведения костров.

«За совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров, было привлечено к административной ответственности 24 виновных лица», — уточняется в сообщении.

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