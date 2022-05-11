В Пензенской области в период майских праздников выявлено около 6 тыс. нарушений ПДД Общество

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Около 6 тыс. нарушений правил дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области в период майских праздников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«195 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 25 из которых совершили такое нарушение повторно в течение года», — сказано в тексте.

В нем добавляется также, что были задержаны 148 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, и 45 — лишенных этого права.

«Осуществлялась работа по предупреждению ДТП, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. За время праздников за подобные нарушения привлечены 539 водителей», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, из него следует, что за нарушения, связанные с пересечением пешеходных переходов, к ответственности привлечены 377 водителей и 458 пешеходов.